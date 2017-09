Οι Αϊζάια Τόμας, Τζέι Κράουντερ και Άντε Ζίζιτς παρουσιάστηκαν επίσημα από τους Καβαλίερς ενόψει της σεζόν που έρχεται.

Οι τρεις τους αποχωρίστηκαν το «πράσινο» των Σέλτικς και πλέον θα φοράνε το «μπορντό» του Κλίβελαντ. Ο Τόμας θα φορά το Νο.3, ο Κράουντερ το Νο.99 και ο Ζίζιτς το 41.

Φαίνεται πως η νέα φανέλα τους πάει.

New threads for the new fellas! pic.twitter.com/0VeGcK3kCz

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 7 Σεπτεμβρίου 2017