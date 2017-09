«Τρελός» για τον ΛεΜπρόν ο γιος του Τόμας! (vid)

Ο γιος του Αϊζάια Τόμας φαίνεται πως απολαμβάνει το γεγονός πως ο πατέρας του θα είναι συμπαίκτης του ΛεΜπρόν Τζέιμς τη νέα σεζόν.

Ο γκαρντ των Καβαλίερς αποκάλυψε στο γράμμα του στο players' tribune πως ο γιός του είναι φανατικός θαυμαστής του «Βασιλιά» και χάρηκε όταν έμαθε για την ανταλλαγή που έφερε τον Τόμας στους... ιππότες

«ΛεΜπρόν, ΛεΜπρόν, μπαμπά θα παίξεις με τον ΛεΜπρόν», ήταν τα λόγια του.

One of @Isaiah_Thomas’ sons is hyped about his dad joining the @cavs… (via @PlayersTribune) pic.twitter.com/t7AqsbjJaT

— NBA TV (@NBATV) 7 Σεπτεμβρίου 2017