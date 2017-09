Η Κροατία συνδύασε ουσία και θέαμα στη νίκη της με 107-69 κόντρα στους Τσέχους.

Η ομάδα του Πέτροβιτς έτρεξε στον αιφνιδιασμό, με τον Ντάριο Σάριτς να... απογειώνεται και να καρφώνει... στα μούτρα του δύσμοιρου αντιπάλου του.

Απολαύστε τον

@DarioSaric hammers it down! Finishing the well-executed fastbreak#EuroBasket2017@CbfHks pic.twitter.com/6clYCWKpx1

— FIBA (@FIBA) 7 Σεπτεμβρίου 2017