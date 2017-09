Καθημερινά ειδικά στοιχήματα (21+).

Φυσικά παραμένει ο Κάιρι Ίρβινγκ ωστόσο φοράει τη φανέλα των Μπόστον Σέλτικς και είναι σε διαφορετική στάση από το προηγούμενο εξώφυλλο.

Όπως έγραψαν στο twitter, το νέο παιχνίδι θα έχει μια μικρή καθυστέρηση στην κυκλοφορία του.

Introducing the NEW #NBA2K18 cover ft. @KyrieIrving in a Boston Celtics uniform, to be released at a later date! https://t.co/9fcRLMh02k pic.twitter.com/vmdFQkv1vh

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 7 Σεπτεμβρίου 2017