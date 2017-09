Ο μεγάλος Γερμανός αγωνίζεται στο Ντάλας από το 1998-99 και το hoopshype.com παρουσίασε ένα video με την πορεία του σε αυτό αυτό το διάστημα, από το πρώτο ΝΒΑ 2Κ και το ΝΒΑ Live 2000 ως το ΝΒΑ 2Κ17!

Dirk Nowitzki in video games through the years. pic.twitter.com/5yRgQFu0Ta

— HoopsHype (@hoopshype) 6 Σεπτεμβρίου 2017