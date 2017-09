Πρώτη προπόνηση με τη Μπασκόνια ο Γκρέιντζερ (pics)

ΜΑΥΡΟ ή ΚΙΤΡΙΝΟ; Δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε ένα Opel Adam! Live the action (21+)!

Από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης στο FIBA Americup, ο πρώην παίκτης της Αναντολού Εφές δεν έχασε χρόνο και ενσωματώθηκε άμεσα με την ομάδα της Μπασκόνια.

Ο Ουρουγουανός πραγματοποίησε ήδη την πρώτη του προπόνηση και τέθηκε στην διάθεση του Πάμπλο Πριχιόνι.

Δείτε το φωτορεπορτάζ που «ανέβασε» η Μπασκόνια στα social media

GRANGER | ¡Primer día de ! Toma de contacto con la pista y los nuevos compañeros. / First practice with the team for @jaygranger11 pic.twitter.com/pa1ERdDVFu

— Saski Baskonia (@Baskonia) 4 Σεπτεμβρίου 2017