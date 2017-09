Το ιδιαίτερο δώρο του Ίρβινγκ στον πατέρα του! (vid)

Μπορεί να φορούσε για χρόνια το Νο.2 στους Καβς ωστόσο τώρα επέλεξε το Νο.11 και είχε συγκεκριμένο λόγο.

Ο πατέρας του Uncle Drew, Ντρέντερικ έπαιξε στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης για 4 χρόνια (1984-88) και φορούσε το Νο.11.

Το νέο απόκτημα των Σέλτικς μάλιστα του έκανε δώρο την πρώτη του φανέλα, κάνοντας για άλλη μια φορά ορατή την εξαιρετική σχέση των δύο ανδρών.

"Thank you Dad" - @KyrieIrving as he hands his Dad his first Celtics jersey pic.twitter.com/H43fQiXoQS

— Boston Celtics (@celtics) 1 Σεπτεμβρίου 2017