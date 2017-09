Απέκτησε Γκαρίνο η Μπασκόνια (pic)

Ο Πατρίσιο Γκαρίνο αποτελεί παίκτη της Μπασκόνια πλέον, με την ομάδα της ACB να προχωρά σε επίσημη ανακοίνωση.

O Αργεντινός γκαρντ/φόργουορντ έβαλε την υπόγραφη του σε τριετές συμβόλαιο και αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο ρόστερ των Βάσκων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού το όνομα του ακούστηκε και για την ΑΕΚ

OFFICIAL | ¡New player! Three-year deal with argentinian forward Patricio Garino.

Welcome to your new home @patitogarino!! pic.twitter.com/wlPm6dC3zf

— Saski Baskonia (@Baskonia) 1 Σεπτεμβρίου 2017