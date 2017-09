Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δυο ομάδων είναι δεδομένη ωστόσο η Ισπανία φρόντισε να μην αφήσει περιθώριο αμφισβήτησης στο Μαυροβούνιο. Οι εν ενεργεία πρωταθλητές Ευρώπης είναι το μεγάλο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο 40ό Eurobasket και το επιβεβαίωσαν στην πρεμιέρα του τουρνουά, φτάνοντας στην εύκολη νίκη για τον Γ' όμιλο.

Στο μεταξύ, ο Πάου Γκασόλ έφτασε τις 200 συμμετοχές με τη «φούρια ρόχα», ο Σέρτζιο Σκαριόλο είχε την ευκαιρία να ξεκουράσει τους βασικούς του, τα αδέλφια Ερνανγκόμεθ άρπαξαν την ευκαιρία ενώ ο Άλεξ Αμπρίνες αποχώρησε λίγο πριν από το φινάλε της τρίτης περιόδου αφού γύρισε το πόδι του.

Ο αγώνας

Η Ισπανία προσπάθησε να τρέξει από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με το Μαυροβούνιο όμως η ομάδα του Μπόγκνταν Τάνιεβιτς παρουσιάστηκε «διαβασμένη» στις επιστροφές και προηγήθηκε 5-8 με τον Ράις στο 3'30". Σε εκείνο το σημείο οι Ίβηρες πάτησαν γκάζι, έκαναν σερί 10-0 (15-8, 6'13") ενώ ο Σάστρε ανέβασε για πρώτη φορά τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα, κάνοντας το 21-10 στα 2'10" για το φινάλε της πρώτης περιόδου. Τελικά η «φούρια ρόχα» προηγήθηκε με 26-14 στο 10' έχοντας 5/7 δίποντα (71%), 6 κλεψίματα και 3 κοψίματα, υποχρεώνοντας το Μαυροβούνιο σε 6 λάθη. Οι Ίβηρες επέβαλαν τον ρυθμό τους, βρήκαν λύσεις στην επίθεση από τους Γκασόλ, Ερνανγκόμεθ και προηγήθηκαν με +20 πόντους με τις 2/2 βολές του Ρούμπιο (47-27, 18'08").

Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στο Μαυροβούνιο και πήγε στα αποδυτήρια μπροστά στο σκορ με 51-29, έχοντας 13 ασίστ αντί 6 των αντιπάλων τους. Στη συνέχεια το Μαυροβούνιο προσπάθησε να ροκανίσει τη διαφορά επιμένοντας πίσω από τα 6μ.75 ωστόσο οι Ίβηρες κράτησαν εύκολα το προβάδισμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι παίκτες του Τάνιεβιτς σούταραν 3/10 τρίποντα στην τρίτη περίοδο ενώ ο Σκαριόλο είδε τον Αμπρίνες να αποχωρεί στον πάγκο στο 28'35" αφού του γύρισε το πόδι! Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ σκόραρε για τρεις και εκτόξευσε τη διαφορά στο +30 (77-47, 31'19") ενώ η Ισπανία έφτασε στην εύκολη νίκη με 99-60.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ: Η Ισπανία μοίρασε 24 ασίστ αντί 16 του Μαυροβουνίου ενώ οι παίκτες του Σέρζιο Σκαριόλο σούταραν 11/17 τρίποντα (67%) και 30/40 βολές, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους στο ματς με το Μαυροβούνιο.

ΕΚΑΝΑΝ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ άγγιξε το double-double με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ ενώ ο αδελφός του Χουάντσο, μέτρησε 13 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κοψίματα.

ΠΕΡΑΣΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΚΟΥΜΠΗΣΕ: Ο Ταϊρίς Ράις δεν κατάφερε να βοηθήσει το Μαυροβούνιο στην πρεμιέρα του τουρνουά, έχοντας 3/12 σουτ εντός πεδιάς.

ΣΗΜΕΙΟ-ΚΛΕΙΔΙ: Το ξέσπασμα της Ισπανίας στο δεύτερο μισό της πρώτης περιόδου. Οι Ίβηρες δημιούργησαν από πολύ νωρίς διαφορά ασφαλείας και τη διατήρησαν ως το φινάλε.

ΑΦΑΝΕΙΣ «ΗΡΩΕΣ»: Ο Σέρχιο Ροντρίγκεθ μοίρασε 10 ασίστ και ο Φερνάντο Σαν Εμετέριο έφτασε τους 10 πόντους ενώ είχε ακόμα 4 ριμπάουντ σε 17'37".

ΤΙ ΠΕΤΑΝΕ: Η Ισπανία τα 11 επιθετικά ριμπάουντ του Μαυροβουνίου, η ομάδα του Τάνιεβιτς τη συνολική εικόνα.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ: Η συνεργασία των Ροντρίγκεθ - Ερνανγκόμεθ.

