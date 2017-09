Οι Πέλικανς στέλνουν στους Μπουλς τον Ποντέξτερ (pic)

Ο 29χρονος φόργουορντ αντιμετώπισε τα δύο τελευταία χρόνια σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο με αποτέλεσμα να μείνει εκτός γηπέδων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι να αγωνιστεί από τη σεζόν 2014-15 ύστερα από συνεχόμενες επεμβάσεις.

Ο Ποντέξτερ παραχωρήθηκε στους Σικάγο Μπουλς, μαζί με ένα draft pick δεύτερου γύρου.

Συνολικά μετράει 279 παιχνίδια με 5,3 πόντους και 2 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

Clarity: Bulls receiving second-rounder from Pelicans, along with Pondexter. Flipped it in original post. https://t.co/jWwrG0a5wf

— Shams Charania (@ShamsCharania) 31 Αυγούστου 2017