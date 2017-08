Ο Γκόραν Ντράγκιτς δεν φρόντισε μόνο να κάνει νέο ρεκόρ πόντων με την εθνική του, αλλά να βγάλει και φοβερές φάσεις στο ματς με την Πολωνία.

Ο 31χρονος γκαρντ έδωσε μια φοβερή πάσα στον Άντονι Ράντολφ, ο οποίος παραλίγο να... γκρεμίσει την μπασκέτα με την καρφωματάρα του!

Take care of the or the squad will make you pay! @Goran_Dragic finds @TheARandolph for a thunderous alley-oop! #EuroBasket2017 pic.twitter.com/XVqhsqSnkC

— FIBA (@FIBA) 31 Αυγούστου 2017