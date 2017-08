Κορυφαίος shooting guard ο Χάρντεν στο ΝΒΑ2Κ18! (pic)

Γνωστά έγιναν τα ratings των shooting guards στο ΝΒΑ2Κ18, με τον Τζέιμς Χάρντεν να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με 95!

Την τριάδα κλείνουν οι Μπάτλερ, Τόμπσον που έχουν από 90, τέταρτος είναι ο ΝτεΡόζαν με 89 και πέμπτος ο Μπιλ με 87.

Το ΤΟP 10 συμπληρώνουν οι ΜακΚόλουμ, Μπούκερ, Μπράντλεϊ, Ουέιντ και Μίντλετον.

The Top 10 Shooting Guards in #NBA2K18 are unveiled as we continue our look at the Top 10 players at each position in #NBA2K18! pic.twitter.com/29EBadReuZ

— NBA 2K 2K18 (@NBA2K) 30 Αυγούστου 2017