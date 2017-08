Ανακοίνωσε 12άδα και η Φινλανδία!

Από τους «εκλεκτούς» του Χένρικ Ντέτμαν ξεχωρίζει η παρουσία του Πέτερι Κοπόνεν, όπως επίσης και τους Λάουρι Μαρκάνεν ο οποίος θα αγωνιστεί φέτος στους Σικάγο Μπουλς.

Συγκεκριμένα το συγκρότημα των Φινλανδών το απαρτίζουν οι Μίκο Κοϊβίστο, Σον Χαφ, Τζέραλντ Λι, Σάσου Σάλιν, Τούκα Κότι, Μάτι Νούτινεν, Τέμου Ράνικο, Καρλ Λίντμπομ, Λάουρι Μάρκανεν, Τζαμάρ Γουίλσον, Ερικ Μέρφι.

Here it is! #Susijengi squad ready for #EuroBasket2017 on home soil! AUUUUU! pic.twitter.com/7AMyjAeAFZ

— Basket.fi (@basketfinland) 30 Αυγούστου 2017