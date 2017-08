Στο Τελ Αβίβ έφτασε η αποστολή της Γερμανίας, που θα συμμετέχει στον Β' Όμιλο του Eurobasket (31/08-17/09) και θα αντιμετωπίσει τις Γεωργία, Ισραήλ, Ιταλία, Λιθουανία και Ουκρανία.

Ο Ντάνιελ Τάις δημοσίευσε μια selfie με τους Ντένις Σρέντερ και Κάρστεν Τάντα και πόζαραν όλο χαμόγελα.

Touchdown in Tel Aviv with @DennisMike93 , @TKarsten09 and Team @DBB_Basketball #KoerbeFuerD #EuroBasket2017 pic.twitter.com/CB9lXBtAhB

— Daniel Theis (@dtheis10) 28 Αυγούστου 2017