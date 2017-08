Άλλοι φίλοι των Σέλτικς καίνε τις φανέλες του Τόμας και άλλοι τον αποθεώνουν! (vid)

Επηρεασμένοι και από την «έκρηξη» του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο twitter o οποίος εξαπέλυσε επίθεση σε όλους όσους καίνε φανέλες των παικτών, έστειλαν το... δικό τους μήνυμα στον Αζάια Τόμας.

Με ένα χαρακτηριστικό βίντεο, φίλος των Σέλτικς τίμησε τον Ι.Τ. για τη προσφορά του στην ομάδα με αποκορύφωμα ότι «είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος...»

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο

Hey @Isaiah_Thomas This is what REAL #Celtics fans think of you. #ThankYouIT pic.twitter.com/9ADi5einwq

