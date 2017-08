Πρόκειται για απόφοιτο του Βιρτζίνια (23χρ., 1.88μ.) ο οποίος δεν έγινε draft αλλά στην τελευταία του χρονιά στο NCAA μέτρησε κατά μέσο όρο 12,7 πόντους, 3,8 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Ο Περάντες θα υπογράψει μη εγγυημένο συμβόλαιο και το μέλλον του θα κριθεί στο training camp της ομάδας.

Former Virginia guard London Perrantes received a one-year, partially guaranteed deal from the Spurs, a league source told @BBallInsiders.

