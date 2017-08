ΛεΜπρόν: «Μόνο σεβασμός για τον Ίρβινγκ» (pic)

Μπορεί να ακούστηκαν πολλά γύρω από τις σχέσεις του ΛεΜπρόν με τον Ίρβινγκ ωστόσο ο ίδιος ο Τζέιμς ζήτησε τον δέοντα σεβασμό στο πρόσωπο του Uncle Drew.

«Τίποτε άλλο, παρά μόνο σεβασμός σε αυτό το παιδί. Πρόκειται για ταλαντούχο άτομο. Ήταν μια φοβερή διαδρομή που κάναμε μαζί τα τρία τελευταία χρόνια» ανέφερε ο «βασιλιάς» στο twitter.

Μάλιστα παρέθεσε και ένα video όπου δείχνει τη φανέλα του Ίρβινγκ και πάνω ένα σημείωμα που γράφει «σε ευχαριστούμε πολύ».

That's the only way to be to the kid! Special talent/guy! Nothing but respect and what a ride it was our 3 years together Young Gode #Filayy https://t.co/wKYmYsmdgG

— LeBron James (@KingJames) 23 Αυγούστου 2017