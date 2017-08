Ο Γκασόλ «συνάντησε» τον Πικάσο (pic)

Esta mañana he aprovechado para visitar el #MuseoPicasso de #Málaga y me ha encantado! Una maravilla de colección de uno de los grandes genios de nuestro país. #PabloPicasso #Cultura #Arte This morning I've had the pleasure of visiting the #PicassoMuseum in #Malaga!! What an incredible collection of one of the great geniuses of #Spain. #PabloPicasso #Culture #Art

A post shared by Pau (@paugasol) on Aug 21, 2017 at 8:00am PDT