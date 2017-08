Πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού «καθάρισε» για την Πολωνία! (vid)

Σε καλό δρόμο έδειξε πως βρίσκεται η Πολωνία, αφού επικράτησε της Ρωσίας σε φιλικό αγώνα με 81-78.

Το ματς κρίθηκε στο τελευταίο δεκάλεπτο, εκεί όπου οι Πολωνοί πήραν καλύτερες αποφάσεις στις επιθέσεις του και κατάφεραν να φτάσουν στην τελική επικράτηση.

Για τους νικητές κορυφαίος ήταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Έι Τζέι Σλότερ με 16 πόντους και 5 ασίστ, ενώ ο Βαζίνσκι μέτρησε 13. Όσον αφορά τους ηττημένους σπουδαίο ματς έκανε ο Σβεντ με 20 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Μοζγκόφ άγγιξε το το double double με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Καθοριστικό για την έκβαση του αποτελέσματος ήταν και το τρίποντο του Πονίτκα στο τέλος.

Τα δεκάλεπτα: 12-15, 34-31, 51-54, 81-78

Ponitka banks in the three to win it for Poland pic.twitter.com/YcKjXvcwaY

— Alexander Chernykh (@chernykh) 20 Αυγούστου 2017