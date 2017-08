Ντουράντ: «Ο τύπος πρέπει να απολυθεί και να μπει στη φυλακή!» (pic)

Ένας δάσκαλος στην Οκλαχόμα προέτρεπε τους μαθητές να γίνουν σαν τον Μάικλ Τζόρνταν και όχι σαν τον Κέβιν Ντουράντ, τονίζοντας πως ο «Durantula» δεν έχει την πρέπουσα συμπεριφορά.

Αυτό δεν γινόταν να μείνει αναπάντητο από τον «KD», ο οποίος όταν αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο περιστατικό πήρε τα μέτρα του.

Ο ηγέτης των Ουόριορς απάντησε μέσω twitter, γράφοντας πως ο άνθρωπος αυτός πρέπει να απολυθεί και να οδηγηθεί στη φυλακή.

Δείτε τι ανέβασε

whoever did this should be fired and thrown in jail.

— Kevin Durant (@KDTrey5) 18 Αυγούστου 2017