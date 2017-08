Ο 34άχρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος κατέκτησε την Euroleague στο Λονδίνο με τους Πειραιώτες, υπέγραψε στους Goyang Orions που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Νοτίου Κορέας. Ο Πέρκινς θα αντικαταστήσει τον Ντάστιν Χογκ, ο οποίος υπέγραψε στην Καρσίγιακα.

Transfer News : @dperk907 Doron Perkins officially signed with Goyang Orions in Korea, he will replace Dustin Hogue #KBL @Sportando pic.twitter.com/trGxXikAsN

— 247 Basketball (@247_Basketball_) 18 Αυγούστου 2017