Το μπάσκετ προσεύχεται για τη Βαρκελώνη! (pics)

Οι αρχές της Βαρκελώνης επιβεβαίωσαν ότι ο μέχρι στιγμής επίσημος απολογισμός της τρομοκρατικής επίθεσης στη «Ράμπλα» είναι 13 νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες. Οι άνθρωποι του αθλητισμού στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών τους, εκφράζοντας παράλληλα τα συλλυπητήριά τους στους οικείους των θυμάτων. Μάλιστα ο Πάου Γκασόλ δήλωσε συγκλονισμένος ενώ ο Σέρτζιο Σκαριόλο εξήγησε πως αισθάνεται τρόμο βλέποντας αυτές τις εικόνες!

Εν συνεχεία, η Euroleague έστειλε το μήνυμά της μέσω Twitter: «Η Euroleague Basketball εκφράζει την ολόψυχη αλληλεγγύη και υποστήριξή της στα θύματα της σημερινής επίθεσης στη Βαρκελώνη καθώς και στις οικογένειές τους».

Euroleague Basketball extends its heartfelt solidarity and support to today’s victims in Barcelona and their families.

Η ισπανική ομοσπονδία ανέφερε: «Η FEB εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την επίθεση στη Βαρκελώνη και συμπάσχει με τα θύματα και τις οικογένειές τους.»

Ουνικάχα Μάλαγα: «Τίποτα δεν είναι πιο μακριά από τα σπορ όσο η βαρβαρότητα. Τα συλλυπητήριά μας και αλληλεγγύη προς τους πληγέντες και ολόκληρη την πόλη της Βαρκελώνης. Δύναμη!».

Ταϊρίς Ράις: «Γίνονται απαίσια πράγματα στον κόσμο τα τελευταία δυο χρόνια»

It's been a lot of disgusting things going on all over the world in these last two years.

— Tyrese Rice (@ReseRice4) 17 Αυγούστου 2017