MVP 2018: Στην έκτη θέση των στοιχημάτων ο Γιάννης, πρώτος ο Ουέστμπρουκ! (pic)

Γνωστή στοιχηματική εταιρία του Λας Βέγκας έβγαλε τις αποδόσεις για τον MVP της επόμενης σεζόν του ΝΒΑ και το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη λίστα.

O Greek Freak είναι στην 6η θέση (17/2), ενώ στην πρώτη τριάδα συναντάμε τους Ουέστμπρουκ (7/2), Ντουράντ (9/2) και Λέοναρντ (13/2).

Τέταρτος είναι ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με 15/2. Όσον αφορά τον Στεφ Κάρι, τον βρίσκουμε στην 7η θέση με 11 προς 1.

Bovada's NBA MVP odds. #Rockets James Harden and Chris Paul both in the top 10. Three teams (GSW, OKC) with two players in top 10. pic.twitter.com/KXtbNpo1ng

— Jerome Solomon (@JeromeSolomon) 16 Αυγούστου 2017