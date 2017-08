Ουοναμέικερ: «Ο Τραμπ είναι κόπανος!» (pics)

Ο Τραμπ απέδωσε την ευθύνη για τις βίαιες ταραχές στο Σάρλοτσβιλ ανάμεσα σε νεοναζιστές, ρατσιστές διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές «σε όλες τις πλευρές», κερδίζοντας τα συγχαρητήρια του περιώνυμου πρώην αρχηγού της Κου Κλουξ Κλαν, Ντέιβιντ Ντιουκ και προκαλώντας την αντίδραση του ΛεΜπρόν Τζέιμς.

«Πάντοτε υπήρχε ρατσιστικό μίσος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέρουμε. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ το επανέφερε στη μόδα!», έγραψε στο Twitter ο σταρ του ΝΒΑ και των Κλίβελαντ Καβαλίερς. Το παράδειγμα του «Βασιλιά» ακολούθησε ο Μπράντλεϊ Ουοναμέικερ: «Ο Τραμπ είναι κόπανος! Καταστάσεις φόβου στον κόσμο. Αυτό που είναι πιο τρομακτικό είναι πως πρέπει να εξηγήσω στα παιδιά μου ότι κάποιοι άνθρωποι θα τα μισούν χωρίς να τα ξέρουν»

What's even more scary, eventually I'll have to sit down and tell my kids that there's people that will hate them without even knowing them!

