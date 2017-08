Εκτός Eurobasket o Ράντοβιτς του Μαυροβουνίου (pic)

Ο 26χρονος φόργουορντ της Ομπραντόιρο (σ.σ. μέχρι πρότινος της Μούρθια) αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι και δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στο ερχόμενο Eurobasket.

Ο Ράντοβιτς (σ.σ. ο οποίος έχει περάσει και από τον ΚΑΟΔ) ήταν στα πλάνα του Μπόγκνταν Τάνιεβιτς ωστόσο δεν είναι σε θέση να ενισχύσει το συγκρότημα του Μαυροβουνίου.

Nemanja Radović will be forced to skip #EuroBasket2017 with Montenegro due to foot injury. #kosarka #basketball pic.twitter.com/HGhQV5lRpk

— Yugobasket (@yugobasket) 16 Αυγούστου 2017