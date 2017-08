ΛεΜπρόν: «Ο Τραμπ επανέφερε το ρατσιστικό μίσος στη μόδα!» (pic)

«Πάντοτε υπήρχε ρατσιστικό μίσος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ξέρουμε. Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ το επανέφερε στη μόδα!», έγραψε στο Twitter ο σταρ του ΝΒΑ και των Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Νωρίτερα ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέδιδε την ευθύνη για τις βίαιες ταραχές ανάμεσα σε νεοναζιστές, ρατσιστές διαδηλωτές και αντιδιαδηλωτές «και στις δύο πλευρές», κερδίζοντας τα συγχαρητήρια του περιώνυμου πρώην αρχηγού της Κου Κλουξ Κλαν, Ντέιβιντ Ντιουκ.

Το ίδιο βράδυ, ο ΛεΜπρόν εξαπέλυε εκ νέο επίθεση στον Τραμπ: «Έχω αυτήν την ευκαιρία για να μιλήσω, και είμαι κάποιος που η φωνή του ακούγεται και λέω ότι ο μόνος τρόπος για να βελτιωθούμε ως κοινωνία και ως άνθρωποι είναι η αγάπη. Είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε κάτι μαζί. Δεν είναι ο τύπος που υποτίθεται ότι είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ή όποιος άλλος, αλλά εμείς πρέπει να δραστηριοποιηθούμε»

Και κατέληξε:«Εμείς πρέπει να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Από παιδιά μέχρι την ενήλικες. Εμείς οφείλουμε να κοιταχτούμε στον καθρέφτη και να αναρωτηθούμε "τι μπορούμε να βελτιώσουμε για να βοηθήσουμε στην αλλαγή;" ».

Hate has always existed in America. Yes we know that but Donald Trump just made it fashionable again! Statues has nothing to do with us now!

