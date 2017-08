Γράφει ιστορία με το καινούριο του νούμερο ο Καλντερόν! (pic)

Στους Καβαλίερς θα αγωνίζεται την νέα σεζόν ο Χοσέ Μανουέλ Καλντερόν μετά το μονοετές συμβόλαιο που υπέγραψε.

Αυτό όμως που προκαλεί εντύπωση είναι το σπάνιο νούμερο στη φανέλα του Ισπανού γκαρντ.

Ο ασημένιος Ολυμπιονίκης με τη «φούρια ρόχα» το 2008 και το 2012 διάλεξε να φορά το Νο.81 στο Κλίβελαντ και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της λίγκας που επιλέγει τον συγκεκριμένο αριθμό.

Έξυπνος τρόπος για να πρωτοτυπήσεις!

According to the Cavs’ website, former Bulls guard Jose Calderon will be the first player in NBA history to wear No. 81. pic.twitter.com/009AOqSch1

— Sean Highkin (@highkin) 11 Αυγούστου 2017