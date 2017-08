Στον Ερυθρό Αστέρα ο Λεσόρ (pic & vid)

Ο 21χρονος φόργουορντ/σέντερ και διεθνής με την U20 της Γαλλίας, ο οποίος κλήθηκε στην προετοιμασία των «Bleus» λόγω των προβλημάτων που προέκυψαν με τους Λοβέρν και Πουαριέ, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο στον Ερυθρό Αστέρα που ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Ο Λεσόρ άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Σαλόν (2014-16) ενώ πέρσι αγωνίστηκε στην Ναντέρ.

BC Crvena zvezda mts inks Big man Mathias Lessort on a three year deal. Welcome! #kkcz #Zvezdas #WeAreTheTeam pic.twitter.com/Slinb2to39

— KK Crvena zvezda (@kkcrvenazvezda) 11 Αυγούστου 2017