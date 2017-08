Η σειρά video game, ΝΒΑ2Κ, ανακοίνωσε μεταξύ άλλων την αξιολόγηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο για το 2Κ18.

Ο διεθνής φόργουορντ, ανεβαίνει από το 83 που άρχισε την περσινή σεζόν, στο 91! Μάλιστα, ο ίδιος ο Γιάνναρος μοιράστηκε αυτά τα νέα στο twitter.

Here's my 2k rating! What do you guys think?@Ronnie2K @NBA2K #NBA2K18 #2KFirstLook pic.twitter.com/BCmKGQ46Sf

— GiannisAntetokounmpo (@Giannis_An34) August 10, 2017