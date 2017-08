Αναμφίβολα, ο Κροάτης φόργουορντ θα είναι από τα σημεία αναφοράς του Eurobasket και φρόντισε να κάνει μια μικρή... επίδειξη στο φιλικό με τη Λιθουανία.

Με το ματς στην κόψη του ξυραφιού, πήρε τη μπάλα, έκανε το ντράιβ και σημείωσε ένα πολύ δύσκολο καλάθι, παρά την πίεση του Γιόνας Βαλαντσιούνας.

Δείτε τι έκανε...

Dario Saric took over late vs Lithuania.

Saric on Jonas Valanciunas:

"HE CAN'T GUARD ME!!" pic.twitter.com/edQqhbjeu0

