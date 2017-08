Συγκεκριμένα πήρε μέρος σε διαγωνισμό τριπόντων όπου ευστόχησε σε 23 από τα 25 σουτ που επιχείρησε!

Ακόμα και στην offseason του ΝΒΑ ο Στεφ Κάρι είναι... ασταμάτητος!

Δείτε το χαρακτηριστικό βίντεο!

Racks, on racks, on racks. @stephencurry30 goes 23/25 during the #SC30Select Showcase Game halftime show presented by @Chase. pic.twitter.com/5LPz5DsK25

— Under Armour Hoops (@UAbasketball) 9 Αυγούστου 2017