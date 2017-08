Όπως ανέφερε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Ουίλκοξ συμφώνησε για two way συμβόλαιο με το Πόρτλαντ για την επόμενη σεζόν.

Αυτό σημαίνει ότι η Μπασκόνια θα πρέπει να στρέψει αλλού το ενδιαφέρον της προκειμένου να γεμίσει την backcourt της ομάδας.

Free agent guard CJ Wilcox has agreed to a two-way deal with Portland, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 9 Αυγούστου 2017