Άρθουρ: «Ποια playoffs; Πρωτάθλημα!»

Στο περιθώριο της παρουσίασης της νέας φανέλας των Νάγκετς, ο έμπειρος γκαρντ εμφανίστηκε αρκετά... αισιόδοξος. Για την ακρίβεια, πολύ αισιόδοξος!

«Σίγουρα μπορούμε να είμαστε διεκδικητές του τίτλου μαζί με τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Ντάρελ Άρθουρ.

Να σημειωθεί ότι η τελευταία παρουσία των Ντένβερ Νάγκετς στα playoffs ήταν τη σεζόν 2012-13.

Darrell Arthur: "We can be a contender for sure, right up there with Golden State." pic.twitter.com/d7ehUqeWn1

— Harrison Wind (@HarrisonWind) 8 Αυγούστου 2017