Δείγμα εντυπωσιακό, συμπέρασμα... μηδενικό

Όποιος παρακολούθησε το πρώτο φιλικό της Εθνικής ομάδας απέναντι στη Ρουμανία, ενθουσιάστηκε και άρχισε να κάνει όνειρα για την κατάκτηση του Eurobasket, μάλλον θα πρέπει να τραβήξει... χειρόφρενο.

Όχι ότι δεν μπορεί να συμβεί, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πει κάτι με σιγουριά από το πρώτο, κιόλας, φιλικό. Πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που η διαφορά δυναμικότητας ήταν τεράστια και το τελικό σκορ δεν προσφέρεται για κανένα απολύτως συμπέρασμα. Αν για τους απλούς φιλάθλους ήταν ένα χορταστικό παιχνίδι που ικανοποίησε τους πάντες, για τον Κώστα Μίσσα και τους συνεργάτες του ήταν απλά ένα «ξεμούδιασμα» όπου προσπάθησε να δει κάποια νέα πράγματα που θέλει να βάλει μέσα στην ομάδα.

Στους προπονητές αρέσουν περισσότερο τα φιλικά όπου υπάρχει ένταση και... κόντρα ώστε να μπορεί να δοκιμάσει πράγματα, πρόσωπα και ειδικές καταστάσεις σαν να ήταν σε επίσημο ματς. Πάντως και παρά το γεγονός ότι υπήρχε τεράστια διαφορά, η Εθνική έδωσε στον απλό φίλαθλο κάθε λόγο να αισιοδοξεί.

Παρά την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο οποίος θα αποτελέσει το σημείο αναφοράς αυτής της ομάδας, όντας ένας παίκτης που θα μπορεί να παίξει από το «ένα» έως και το «τέσσερα» σε οποιαδήποτε συνθήκη αγώνα, η ελληνική ομάδα έδειξε -και πάλι- ότι έχει «γεμάτο» και πλήρες ρόστερ.

Παίκτες που μπορούν να παίξουν είτε σε χαμηλά, είτε σε ψηλά σχήματα δίχως να επηρεάζεται η βασική φιλοσοφία, η οποία ξεκινάει από την πιεστική άμυνα. Η Εθνική έδειξε τη διάθεση να τρέξει στο ανοικτό γήπεδο και να «τελειώσει» φάσεις στο transition, με γνώμονα την άμυνα πάνω στην μπάλα. Ο Νικ Καλάθης αναμένεται να είναι εκείνος από τον οποίο θα ξεκινάει η περιφερειακή άμυνα της Εθνικής χάρη και στα αθλητικά του προσόντα, στοιχείο που αναμένεται να αποτελέσει και... σήμα κατατεθέν της Εθνικής ομάδας.

Οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, Παπανικολάου, Παπαπέτρου, Αγραβάνης είναι παίκτες οι οποίοι είναι ικανοί να «καταπιούν» οποιονδήποτε αντίπαλο χάρη στην τρομερή τους ενέργεια, ώστε να αποκτήσουν το πλεονέκτημα για το εύκολο ριμπάουντ και το τρέξιμο στον αιφνιδιασμό. Η λογική λέει ότι η Εθνική θα... πάει πολύ στο παιχνίδι στο transition και αυτό χάρη της ικανότητας που διαθέτει με τα «κορμιά» που υπάρχουν στο ρόστερ.

Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το «πέντε εναντίον πέντε» η Εθνική έδειξε δύο πράγματα. Το πρώτο έχει να κάνει με την γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας. Λίγες ήταν οι φορές που η μπάλα «έσκασε» στο παρκέ, ενώ ήταν έντονη και η κίνηση χωρίς τη μπάλα, με τους παίκτες του Μίσσα να «βγάζουν» φάσεις με «κοψίματα» από τη baseline ή και από τον κεντρικό διάδρομο. Παράλληλα, το καλό passing game έφερε και πολλά ελεύθερα τρίποντα, με την Εθνική να δείχνει ότι έχει παίκτες με αξιόπιστο σουτ, ακόμα και αν απουσιάζει ο κλασσικός σουτέρ. Ο Νίκος Παππάς, ο Κώστας Σλούκας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο Βαγγέλης Μάντζαρης, είναι παίκτες που μπορεί να εμπιστευτεί ο Μίσσας με κλειστά τα μάτια όσον αφορά το μακρινό σουτ!

Last but not least ένας παίκτης ο οποίος έκλεισε πριν από έναν μήνα τα 20 χρόνια του, αλλά αναμένεται να είναι το σημείο αναφοράς μέσα στη ρακέτα. Ο λόγος για τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος πήρε πολλές μπάλες και «τελείωσε» φάσεις στο low post με το αγαπημένο του «hook» το οποίο δεν μπορεί να το κόψει κάποιος εύκολα. Παρά το μπόι του έχει βελτιώσει αισθητά την ταχύτητά του σε άμυνα και επίθεση και αναμένεται να καλύψει με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Κώστα Κουφού. Όπως φάνηκε και πάλι, το μεγάλο όπλο της Εθνικής θα είναι το «βάθος» στον πάγκο και ο πλουραλισμός που μπορεί να έχει στην επίθεση, αφού και οι 12 παίκτες που θα βρεθούν στο Eurobasket μπορούν να είναι πρωταγωνιστές!

Είπαμε όμως. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να περιμένει τα δυνατά φιλικά στη Σερβία προκειμένου να κάνει τις πρώτες ουσιαστικές επισημάνσεις στο μπλοκάκι του...