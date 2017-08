«Συμπαίκτης» του Κάρι ο Ντένις Σμιθ Τζούνιορ

Σύμφωνα με το ESPN, η επιλογή των Ντάλας Μάβερικς στο νούμερο «9» του φετινού draft αναμένεται να υπογράψει πλουσιοπάροχο συμβόλαιο με την εταιρεία που ντύνει και τον Στεφ Κάρι.

Μάλιστα, δεν είναι ο μοναδικός από τη φετινή διαδικασία του draft που θα γίνει «μέλος» της Under Armour αφού προηγήθηκε και ο Τζος Τζάκσον, τον οποίο επέλεξαν οι Φοίνιξ Σανς στο νούμερο «4».

Dennis Smith Jr., on verge of a lucrative endorsement deal with Under Armour, source told ESPN.

— Jeff Goodman (@GoodmanESPN) 8 Αυγούστου 2017