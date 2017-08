Μυθική ντρίμπλα και «απογείωση» για τον μελλοντικό NBAer! (vid)

Ο εκπληκτικός αστέρας των high schools στις ΗΠΑ και ηγέτης του Spartanburg Day, Ζίον Ουίλιαμς έκανε ξανά τον μπασκετικό πλανήτη να παραμιλά.

Στο τελευταίο παιχνίδι της ομάδας του έφυγε στον αιφνιδιασμό και αφού ξεφορτώθηκε τον αντίπαλο με ντρίμπλα πίσω από την πλάτη, τελείωσε τη φάση με εκπληκτικό κάρφωμα. Ο τύπος είναι ακόμα 17 ετών!

Απολαύστε τον

Zion Williamson almost drops defender with a behind-the-back crossover and then takes flight for a two-handed jam. pic.twitter.com/W1pcH1lJvj

— SLAM HS Hoops (@SLAMonline_HS) 7 Αυγούστου 2017