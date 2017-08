Τίμησε τον Πατσούλια ο πρόεδρος της Γεωργίας (pics & vid)

Τον Ζάζα Πατσούλια τίμησε ο πρόεδρος της Γεωργίας, Γιόργκι Μαργκβελασβίλι, για την συνεισφορά του στην χώρα.

Ο σέντερ των Ουόριος πανηγύρισε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ - πήρε, μάλιστα, το τρόπαιο μαζί στην χώρα του - κατέκτησε το τουρνουά στην Λιθουανία με την εθνική του και τώρα έλαβε ένα μετάλλιο τιμής από την γενέτειρά του.

«Είναι μεγάλη τιμή και αισθάνομαι πολύ χαρούμενος. Θυμάμαι όταν ονειρευόμουν ότι θα γίνω επαγγελματίας παίκτης στα γήπεδα του Τμπιλίσι. Τα όνειρα που έκανα νέος, έγιναν πραγματικότητα και κατέκτησα το πρωτάθλημα του NBA. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που εκπροσωπώ την πατρίδα μου, τώρα θέλω να γιορτάσω με τους ανθρώπους μου στην περιοχή που μεγάλωσα», είχε δηλώσει νωρίτερα.

Zaza Pachulia @zaza27 receives Order of Honor from the President of the Republic of Georgia pic.twitter.com/0DgPjbloH8

— Alexander Chernykh (@chernykh) 7 Αυγούστου 2017