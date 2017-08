Όταν η Dream Team «σκορπούσε» τη Λιθουανία στη Βαρκελώνη! (pic & vid)

Η Dream Team έκανε μυθικά πράγματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης, αφήνοντας άφωνους όλους την είχαν παρακολουθήσει από κοντά ή από την τηλεόραση.

Στις 6 Αυγούστου του 1992 έδωσε την προτελευταία της παράσταση εκείνο το καλοκαίρι, νικώντας με 127-76 τους Λιθουανούς, οι οποίοι υποκλίθηκαν στην ανωτερότητα της στον ημιτελικό του Ολυμπιακού τουρνουά.

Κορυφαίος εκείνου του παιχνιδιού ο Μάικλ Τζόρτνταν με 21 πόντους, 6 κλεψίματα, 4 ασίστ και 2 μπλοκ.

25 years ago today, the Dream Team advanced to the Gold Medal game after beating Lithuania 127-76.

MJ led the way. pic.twitter.com/SQDitOtpOW

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 6 Αυγούστου 2017