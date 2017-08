Το ιδιαίτερο ενθύμιο του Αρίνας από τον Τζόρνταν! (vid)

Ο σπουδαίος Μάικλ Τζόρνταν είχε παίξει στους Ουίζαρντς τα 2 τελευταία χρόνια της καριέρας του (2001-03) και όπως φαίνεται ένας παλιός παίκτης της ομάδας έχει όμορφες αναμνήσεις από αυτόν.

Ο λόγος για τον Γκίλμπερτ Αρίνας, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα των Ουίζαρντς από το 2003 ως το 2010 και έχει βάλει στη συλλογή του μια φανέλα προπόνησης του «Air».

Δείτε την απόδειξη

Looks like Gilbert Arenas still has some of Michael Jordan's old Wizards gear pic.twitter.com/5PJmqzl5o6

— Sports Illustrated (@SInow) 6 Αυγούστου 2017