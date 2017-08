Πλούσιο θέαμα, καρφώματα, κοψίματα κι ένα καλάθι χωρίς να κοιτάζει ο σκόρερ έγιναν στο NBA Africa.

Το ΝΒΑ δημιούργησε το Top 5 της συγκεκριμένης αναμέτρησης με τον Τζέιλεν Μπράουν να βρίσκεται στην κορυφή χάρη σε ένα καλάθι που πέτυχε χωρίς να βλέπει...

Παρακολουθείστε το Top 5...

Led by @FCHWPO's circus shot... the TOP 5 PLAYS from the 2017 #NBAAfricaGame! pic.twitter.com/oV0TW3Z3Mk

— NBA (@NBA) 5 Αυγούστου 2017