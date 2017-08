Σηκώνει βάρη ο «δε θα χάσω ποτέ» ΛεΜπρόν (vids)

Μπορεί οι Καβαλίερς να βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω της επιθυμίας του Κάιρι Ϊρβινγκ να αποχωρήσει, αλλά ο «Βασιλιάς» δε δίνει ιδιαίτερη σημασία και συνεχίζει τη δουλειά του.

Αρκετές ώρες στο γυμναστήριο περνά ο ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον ίδιο αν ανεβάζει ένα βίντεο στο λογαριασμό του στο instagram στο οποίο τραγουδά πως «δε θα χάσω ποτέ».

Τυχαίος ο στίχος; Δε νομίζουμε...

Speak it into existence, @kingjames (NSFW) pic.twitter.com/dgMQoTwpfE

"They wanna see me fall"

LeBron laughing at his critics pic.twitter.com/bh4ZgGYx88

— Sports Illustrated (@SInow) 4 Αυγούστου 2017