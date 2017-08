Έκπληξη σε θαυμαστή του ο Γκριν (vid)

Ένας 14άχρονος Βρετανός πίστεψε πως έδινε συνέντευξη σε τηλεοπτικό κανάλι στην οποία εξηγούσε τους λόγους για τους οποίους θαυμάζει τον Ντρέιμοντ Γκριν.

Ο ψηλός των Ουόριορς βρισκόταν κάπου εκεί κρυμμένος για την ανάγκη ενός διαφημιστικού σποτ και φυσικά ήταν μέρος της «παγίδας» που είχαν στήσει στον νεαρό θαυμαστή του.

Κάποια στιγμή εκεί που αποθέωνε τον Γκριν, αυτός εμφανίστηκε μπροστά του.

Παρακολουθήστε το βίντεο και δείτε τι ακολούθησε...

2x NBA champ and @Warriors star @Money23Green surprises his biggest fan in the UK! #ThisIsWhyWePlay @BTSport pic.twitter.com/KOlioy0qmq

— NBA UK (@NBAUK) 4 Αυγούστου 2017