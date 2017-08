Νοβίτσκι: «Έδειξα ξανά την αγάπη μου για το Ντάλας» (pic)

Συμβόλαιο που θα του αποφέρει 5 εκατ. δολάρια τον επόμενο χρόνο υπέγραψε ο Ντιρκ Νοβίτσκι.

Ο Γερμανός μίλησε για τη συμφωνία και ανέφερε πως η απόφαση του αυτή έδειξε ξανά την αγάπη του για τους Μάβερικς. Τέλος τόνισε πως ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μαρκ Κιούμπαν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με την εξέλιξη αυτή.

Ο ηγέτης του Ντάλας θα συμπληρώσει φέτος 19 χρόνια στην ομάδα, έχοντας ως καλύτερη στιγμή το πρωτάθλημα του 2011.

Dirk Nowitzki on his $5M contract: "It was my time to show again that I love being here. I gave him (Cuban) a little bit of a deal maybe."

— Eddie Sefko (@ESefko) 3 Αυγούστου 2017