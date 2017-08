Mπολ: «Θες περισσότερα δαχτυλίδια ΛεΜπρόν; Έλα στους Λέικερς!» (pic)

Οι Καβαλίερς είναι πολύ πιθανό να χάσουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς το επόμενο καλοκαίρι, αφού ο παίκτης θα είναι free agent.

Πολλά είναι τα σενάρια που συνδέουν τον »«Βασιλιά» με τους Λέικερς, κάτι που εκμεταλλεύτηκε ο πατέρας του Λόνζο Μπολ, ΛαΒάρ.

Ο πατέρας της διάσημης μπασκετικής οικογένειας μίλησε στο ESPN Cleveland και προσκάλεσε τον «LBJ» στο Λος Άντζελες.

«Αν ο ΛεΜπρόν θέλει περισσότερα δαχτυλίδια πρέπει να έρθει στους Λέικερς για να παίξει με τον γιο μου», ανέφερε.

Ball on LeBron and LA: "If LeBron wants to win more championships, he's got to come to LA and play with my boy."

— ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) 1 Αυγούστου 2017