Ο Τζέιμς Φελντέιν, μετά από δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό, φαίνεται πως αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, αλλά βρήκε τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο, Ντέιβιντ Πικ, ο Δομινικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο με τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι το 2019.

Source: Red Star Belgrade have signed Panathinaikos free-agent guard James Feldeine on deal through 2019.

— David Pick (@IAmDPick) 2 Αυγούστου 2017