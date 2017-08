Στην preseason των Ντάλας Μάβερικς θα συμμετέχει ο Λουίς Κλαβέλ, με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στο ρόστερ της ομάδας.

Ο 23χρονος γκαρντ έχει καταγωγή από το Πουέρτο Ρίκο και πήρε μέρος στο φετινό draft, αλλά δεν επελέγη από κάποια ομάδα. Στην συνέχεια συμμετείχε στο Summer League με την φανέλα των Μαϊάμι Χιτ.

Blessed and grateful for this opportunity. Can't wait to get to work. @dallasmavs pic.twitter.com/AKNW8Wbgdt

— Gian Louis Clavell (@clavelito04) 1 Αυγούστου 2017