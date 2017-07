Οι εμφανίσεις των Πέισερς στην εποχή μετά τον... Πολ Τζορτζ (vid)

Στις αρχές του μήνα ολοκληρώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα trade του ΝΒΑ αφού ο Πολ Τζορτζ θα συνεχίζει τελικά στους Θάντερ αν και αρχικώς είχαν ακουστεί οι Καβαλίερς, οι Λέικερς και οι Σέλτικς. Η Ιντιάνα, λοιπόν, θα πορευτεί για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια χωρίς τον 27άχρονο φόργουορντ ενώ παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις της για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Introducing the new look of Pacers basketball.#WeGrowBasketballHerehttps://t.co/nq0ocBgCTb pic.twitter.com/hs431HC1gf

— Indiana Pacers (@Pacers) 28 Ιουλίου 2017