«Στα 2 εκατομμύρια η συμφωνία με Μήτογλου»! (pic)

Ο 21άχρονος φόργουορντ βρίσκεται από την περασμένη Τετάρτη (26/7) στο Καρπενήσι, εκεί όπου η Εθνική Ανδρών πραγματοποιεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της ενόψει Eurobasket 2017 ενώ ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει άμεσα το ζήτημα της απόκτησής του νεαρού φόργουορντ, ολοκληρώνοντας έτσι τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά, λοιπόν, την αποχώρηση του Αντώνη Φώτση και το κενό που έμεινε στην «πράσινη» front line, οι νταμπλούχοι Ελλάδας βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή με τον Μήτογλου, η περίπτωση του οποίου αρέσει στον Τσάβι Πασκουάλ. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει γνωστές τις προθέσεις του και θέλει να αποκτήσει τον 21άχρονο άσο του Ουέικ Φόρεστ ενώ σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Ντέιβιντ Πικ, οι δυο πλευρές έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τεσσάρων ετών έναντι 2 εκατομμυρίων δολαρίων!

Source: Wake Forest import Konstantinos Mitoglou is on course to signing a four-year, $2M deal in his homeland with Panathinaikos.

— David Pick (@IAmDPick) 29 Ιουλίου 2017