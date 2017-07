Οι Σπερς εύχονται «χρόνια πολλά» στον Τζινόμπιλι (pic & vids)

Έφτασε αισίως τα 40 ο Μανού Τζινόμπιλι και δεν λέει να εγκαταλείψει το μπάσκετ!

Οι Σπερς φυσικά έσπευσαν να τού ευχηθούν «χρόνια πολλά», αλλά και το ΝΒΑ δεν τον ξέχασε, καθώς έκανε γύρισε πίσω το χρόνο και θυμήθηκε τις εποχές που ήταν νέος.

Join us in wishing @manuginobili of the @spurs a HAPPY 40th BIRTHDAY! #NBABDAY #elPibede40 pic.twitter.com/6sIhUesgeM

Happy birthday to the one and only @manuginobili pic.twitter.com/BPRv2C5Y7t

— San Antonio Spurs (@spurs) 28 Ιουλίου 2017