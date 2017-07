Μείον δύο για την εθνική Ιταλίας!

Δεκαεπτά παίκτες απέμειναν στην προετοιμασία της εθνικής Ιταλίας, ενόψει Eurobasket (31/08-17/09).

Ο 21χρονος γκαρντ της Τρέντο, Ντιέγκο Φλακαντόρι και ο 29χρονος φόργουορντ/σέντερ της Αβελίνο, Αντρέα Ζερίνι, δεν βρίσκονται πια στην «σκουάντρα ατζούρα», με τον Έτορε Μεσίνα να έχει να αποκλείσει ακόμα πέντε παίκτες για την τελική επιλογή.

